Производитель из Московской области вышел в федеральный ритейл

Подмосковный производитель косметики, резидент особой экономической зоны «Дубна», вышел на новый уровень развития — компания заключила стратегическое партнерство с розничной сетью. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сотрудничество призвано заметно укрепить офлайн‐присутствие и открыть для компании дополнительные каналы сбыта. Аналитики компании отмечают важную тенденцию: современные покупатели все чаще готовы самостоятельно разбираться в сложных наукоемких продуктах, оценивать их состав и эффективность без дополнительных консультаций. Это создает благоприятные условия для выхода бренда в массовый ритейл и позволяет рассчитывать на устойчивый спрос со стороны широкой аудитории.

Уже в апреле текущего года ESTILAB начал поставки топовых позиций брендов ICON SKIN и DE_CODE на всю сеть «М. Косметик», и отгрузка продукции осуществляется по всей стране. Товары успешно представлены в 7 флагманских магазинах сети, а также доступны в 45 торговых точках столицы и 34 магазинах Санкт‐Петербурга.

Кроме того, продукция ESTILAB появилась в формате даркстора в Краснодаре, что расширяет возможности онлайн‐заказов с быстрой доставкой. Компания не останавливается на достигнутом и продолжает поэтапно наращивать присутствие своей косметики в торговых точках ритейлера — география продаж постепенно расширяется.

Выход в сеть «М. Косметик» стал важным шагом в развитии бренда и подтвердил конкурентоспособность подмосковной косметики на общероссийском уровне.

