Ничего святого: как мошенники наживаются на родственниках погибших красноармейцев перед 9 Мая

В преддверии 9 Мая мошенники активизировались: они находят в Сети фотографии погибших на Великой Отечественной войне бойцов, звонят их потомкам и, представляясь поисковиками, выманивают деньги под видом помощи в перевозке останков. Председатель Регионального совета поисковых отрядов Московской области Антон Кузнецов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, как распознать аферистов и почему настоящие поисковики никогда не просят денег у семей.

Антон Кузнецов рассказал о новой тревожной тенденции. С ростом популярности поискового движения все чаще появляются мошенники, которые наживаются на чувствах родственников погибших солдат.

«Люди выкладывают в интернете объявления: разыскиваем своего родного человека, пропавшего без вести. Злоумышленники читают эту информацию, выходят на связь с родственниками и, представляясь поисковиками, начинают рассказывать сказки: мы нашли вашего прадедушку», — объяснил Кузнецов.

Дальше начинается выманивание денег.

«Придумывают: давайте вы заберете останки, мы привезем их поездом, вот такой-то вагон, встречайте. Только нужно немножко поисковикам на бензин. Выманивают под разными предлогами», — предупредил председатель поисковых отрядов.

Кузнецов подчеркнул, что настоящие поисковики так не поступают.

«Поисковики никогда не просят денег у семьи, ради которой эта работа проводится. Если кто-то под видом поисковиков просит у вас деньги, это точно не поисковики», — заявил эксперт.

По его словам, поисковые отряды могут принимать помощь, но она идет через гранты, администрации или социальные структуры, а не из кармана родственников. Кроме того, любые перемещения останков строго регламентированы и не происходят через «поезд в таком-то вагоне».

Перед 9 Мая, когда тысячи людей публикуют фотографии своих героев, аферисты особенно активны. Кузнецов призвал родственников погибших быть бдительными: настоящие поисковики работают бесплатно, а любые просьбы «скинуться на бензин» — стопроцентный признак мошенничества.

Ранее Министерство госуправления Московской области предупредило о новой волне мошеннических атак перед 9 Мая: злоумышленники взламывают аккаунты в соцсетях и от имени друзей и знакомых просят перевести деньги на «помощь ветеранам» или «памятные акции». Аферисты также создают поддельные сайты для бронирования мест на параде и сборе средств на подарки героям.