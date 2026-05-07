Мусульманские богословы развеяли слухи о запрете близости в Курбан-байрам

Среди верующих мусульман России периодически вспыхивает один и тот же деликатный вопрос: разрешена ли интимная близость в дни главных исламских торжеств — Ураза-байрама и Курбан-байрама. Российские муфтияты и имамы, как выяснило издание « Челны Live », сформулировали однозначную позицию: прямого запрета не существует.

Строгие ограничения в исламе действуют исключительно в течение священного месяца Рамадан. От рассвета до заката супружеская близость попадает под запрет наравне с приемом пищи и питьем, однако после вечернего ифтара и до утреннего сухура ограничения снимаются. Богословы ссылаются на суру «Аль-Бакара», аят 187, где говорится, что супругам дозволено приближаться друг к другу в ночь поста и они являются взаимным одеянием.

Что касается Курбан-байрама и предшествующих ему дней, то каких-либо специальных запретов на интимную жизнь между законными мужем и женой не устанавливается. Единственное абсолютное исключение, о котором напоминают имамы, — состояние ихрама во время хаджа, когда супружеская близость строго запрещена. Для подавляющего большинства российских мусульман, не совершающих паломничество, это правило не применяется.

Ислам в целом поощряет гармонию в браке и рассматривает супружескую близость как естественную часть здоровой семейной жизни. Некоторые богословы действительно рекомендуют в особо священные моменты уделить больше внимания молитве и духовным размышлениям, однако подчеркивается, что это остается лишь пожеланием, а не обязательным предписанием. Российские муфтияты подтверждают: интимные отношения в законном браке в дни праздников грехом не считаются.