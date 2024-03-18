Лукашенко: выборы в РФ показали, «кто в доме хозяин»

Президент Белоруссии отметил, что Запад пытался всячески противостоять проведению выборов на территории РФ. Белорусы и россияне — это народы, которые не приемлют вмешательства в свою жизнь посторонних. Не понимая этого, Запад, наоборот, спровоцировал единение граждан РФ на фоне общей угрозы.

«Если ты будешь пытаться это делать, люди сделают наоборот, как бы ни было сложно. Поэтому не удалось известным силам навязать эту волю россиянам. Они молодцы, сплотились в этот выборный период и доказали, кто в доме хозяин», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Запад пытается ослабить позиции России в зоне СВО, но не выходит. Выборы были еще одним шансом расшатать ситуацию в стране, но и здесь недруги РФ не смогли ничего добиться, уверен Александр Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что в Республике выборы пройдут в 2025 году. Важно изучить опыт проведения мероприятия в РФ. Явка на российских президентских выборах оказалась высокой, что даже удивило белорусского лидера. Он поделился своим мнением с Владимиром Путиным в телефонном разговоре.

«Никогда такой явки не было в Российской Федерации. Поэтому при высокой явке такие результаты в какой-то степени даже неожиданные. Это была моя позиция, и я ему высказал это», — заявил президент Лукашенко.

На территории Белоруссии находилось шесть избирательных участков, где граждане РФ могли отдать голос за одного из четырех кандидатов. Александр Лукашенко передал слова благодарности всем лицам, кто организовывал работу участков. Волеизъявление россиян прошло организованно и прозрачно.

Ранее мы сообщали, что правительство Японии воздержалось от комментариев о легитимности выборов в РФ.