Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украине следует немедленно и без взаимных уступок отменить все ограничения в отношении русского языка. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению министра, требования Устава ООН не должны становиться предметом торга, поскольку их выполнение является обязанностью любой страны — члена организации. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам 21-го Восточноазиатского саммита.

Лавров прокомментировал подход, при котором вопрос откладывается. Он выразил недоумение по поводу того, почему требования Устава ООН ко всем без исключения странам пытаются сделать предметом торга. По его словам, все ограничения нужно отменить немедленно и без всяких взаимных уступок.

Ранее стало известно, что в Госдуме призвали ликвидировать верхушку Украины после атак на Крымский мост.