На дне Берингова моря у подводного вулкана Пийпа российские ученые обнаружили четыре неизвестных науке вида хищных губок. Об этом сообщает DV.KP.RU.

Исследование провели специалисты Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН. Изучить глубоководных обитателей помог телеуправляемый аппарат «Команч-18».

В отличие от большинства губок, представители семейства Cladorhizidae практически утратили водоносную систему. Вместо фильтрации воды они захватывают проплывающую мимо добычу с помощью микроскопических крючковидных игл. По сути, это настоящие хищники, только очень маленькие и неподвижные.

Все четыре вида относятся к двум родам. Axoniderma valentinae отличается формой, напоминающей зонтик с радиальными нитями, и является самым крупным представителем своего рода. Lycopodina tamilae оказался самым многочисленным: исследователи нашли 296 особей на вершинах вулкана на глубине 471–479 метров. Еще два вида — Lycopodina ptushkini и Lycopodina krasokhini — обитают на глубинах 1258 и 3526 метров соответственно .

Ученые также заметили выраженную вертикальную зональность: разные виды занимают строго определенные глубины. Обилие губок на вулкане Пийпа, по словам первого автора исследования Владимира Шилова, демонстрирует, что гидротермальные экосистемы являются важными центрами биоразнообразия.

Ранее стало известно, что археологи обнаружили на Алтае древние кольца из скорлупы страусиных яиц и костяную иглу с просверленным ушком.