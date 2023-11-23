Маршрут масштабного путешествия Екатерины II в Крым отобразят на новогодней елке на ВДНХ

В рамках международной выставки-форума «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ, декор елки Херсонской области позволит проследить маршрут императрицы Российской империи Екатерина II в Крым, сообщает ТАСС . Подробностями поделилась куратор проектов «Елки России» Бэла Сметанина.

«Для Херсонской области взяли тему Екатерины II, потому что когда-то она основала населенный пункт в этом месте и предприняла грандиозное путешествие всем двором в Крым», - рассказала куратор проектов «Елки России» Бэла Сметанина.

Каждая точка маршрута будет в последовательном порядке соединена гирляндой. Императрица основала населенный пункт в Херсонской области. Позже Екатерина II организовала путешествие своего двора в Крым. Посетители выставки виртуально перенесутся в 1787 года и станут свидетелями, как поезд из карет и саней передвигался из одного населенного пункта в другой.

Екатерина Великая хотела лично проследить, как проходит адаптация присоединения Крыма к Российской империи. Историческое событие стало возможным благодаря договоренностям после русско-турецких войн.

На елке также будут размещены редкие копии портретов императрицы, которые хранятся на территории Херсонской области. Также посетителям продемонстрируют картины, которые передают историю российского региона.