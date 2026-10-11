Мастер-класс Валентины Борисовой в Химках: чему учились юные арфистки

В Химках прошел мастер-класс арфистки Борисовой для детей из трех городов

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Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Химки]

В Центральной детской школе искусств Химок состоялся мастер-класс лауреата международных конкурсов, солистки оркестров «Геликон-опера» и «Новая Россия» Валентины Борисовой. Творческая лаборатория прошла в рамках работы Регионального образовательного центра Юрия Башмета, что подтверждает статус Химок как одного из главных центров эстетического воспитания Подмосковья, сообщила администрация городского округа.

В четверг, 8 октября, урок мастерства собрал не только химкинских арфисток из класса преподавателя Татьяны Тарасовой, но и юных талантов из Красногорска и Москвы. Это превратило мероприятие в настоящий межрегиональный форум обмена опытом.

В отличие от традиционных концертов, встреча была посвящена кропотливому разбору технических моментов. Эксперт детально прорабатывала с учениками постановку рук, звукоизвлечение и механику игры.

«Проведение таких встреч в стенах ЦДШИ позволяет ребятам получить знания "из первых рук", разобрать сложнейшие нюансы и обрести уверенность перед выходом на большую сцену. Мы стремимся к тому, чтобы Химки оставались площадкой, где рождаются будущие звезды мировой классической музыки», — отметила депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская.

Важность поддержки одаренных детей подчеркнул депутат Мособлдумы Николай Томашов.

«Химки сегодня задают высокую планку в развитии дополнительного образования. Поддержка молодых дарований и создание условий для их роста — один из приоритетов нашей работы. Когда мы видим, как на одной площадке объединяются ученики из разных городов Подмосковья и столицы под руководством ведущих артистов России, становится очевидно: культурный потенциал Химок огромен», — сказал депутат Мособлдумы Николай Томашов.

Мастер-класс стал важным этапом подготовки к предстоящим творческим состязаниям. Уже 15 ноября участники встречи увидятся на конкурсе в Москве, а 22 ноября Химки примут IV открытый конкурс «Ступени мастерства».

Ранее сообщалось, что арфистка 10 лет играет в Реутове за кабачки и шоколад.

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