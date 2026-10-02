Строители завершили кладочные работы в школе ЖК «Квартал Ивакино» Химок

Девелопер проекта, группа «Самолет», полностью завершил монолитный каркас здания, а также каменную кладку наружных и внутренних стен в общеобразовательной школе в ЖК «Квартал Ивакино» в подмосковных Химках, строительная готовность объекта достигла 55%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Учреждение на 1,1 тыс. мест станет первой в жилом комплексе, на строительной площадке началась активная фаза монтажных работ. В здании будет четыре этажа, его площадь составит 25,3 тыс. кв. м. Там обустроят кабинеты универсального назначения и специализированные классы, лаборатории, мастерские для обработки дерева и металла, кабинеты технологии и кулинарии, медицинский блок, столовую и не только. На прилегающей территории появится спортивная зона.

На территории комплекса уже работает детский сад, построены и заселены четыре жилых корпуса. Одновременно со школой возводят многоуровневый наземный паркинг.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.