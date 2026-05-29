Бах, Metallica и «Король и Шут» в подземном переходе: арфистка 10 лет играет в Реутове за кабачки и шоколад

В подземном переходе у торгового центра «Экватор» в Реутове уже десять лет звучит арфа. Профессиональная музыкантша Валентина Пронина виртуозно исполняет Баха, Моцарта, джаз, а потом выдает риффы Metallica и «Короля и Шута». За это местные жители ее обожают, а подростки дарят шоколадки. За деньгами не гонится — берет и кабачками. Об этом сообщает REGIONS .

Валентина — арфистка во втором поколении. В детстве ее приняли в музыкальную школу «под честное слово» мамы-профессионала, потому что у девочки не было ни чувства ритма, ни музыкальной памяти. Сегодня она виртуоз. Реутов для нее — родной город (выросла в соседнем Новокосино). Здесь тихо, уютно, «как в Советском Союзе, где соседи знали друг друга». Переход у «Экватора» облюбовала за отличную акустику. Играет несколько часов без повторов, чтобы у постоянных слушателей не возникло эффекта «дня сурка».

Репертуар — адская смесь: от классики (Бах, Моцарт) до неоклассики Эйнауди, джазовых стандартов Гершвина, фолка, The Beatles, а еще тяжелых риффов Metallica («Nothing Else Matters») и пронзительного «Короля и Шута». При этом следит, чтобы не мешать жилым домам — убавляет громкость. А когда видит маму с коляской, переходит на нежную колыбельную.

Плату не требует — принимает добровольные пожертвования: монеты, чай, конфеты, шоколадки. По осени кладут кабачки, даже масло сливочное приносили. Главная награда — остановившийся среди суеты человек. Подростки Реутова для Валентины — самая благодарная аудитория. Шумная компания затихает, выключает свои динамики и проходит на цыпочках. А потом возвращаются и кладут в коробочку сладости.

