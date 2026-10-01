На Совхозной улице в Химках горожане сняли на видео необычную сцену: несколько ворон увлеченно возятся с мячиком. Птицы катают его по земле, подкидывают в воздух и явно не собираются делиться игрушкой друг с другом. Ролик быстро разошелся по местным сообществам, а пользователи принялись упражняться в остроумии — пошутили, что с такими игроками местному футбольному клубу вполне по силам вернуть былую славу, сообщил REGIONS.

За комментарием REGIONS обратился к начальнику научного отдела национального парка «Лосиный остров» Карине Фоменко. Специалист объяснила: подобное поведение для ворон — не случайность. Птицы играют ради развлечения, ради тренировки нужных навыков и просто из природного любопытства. А серая ворона, подчеркнула биолог, выделяется среди пернатых высоким интеллектом и легко приспосабливается к городской среде.

«Умным животным с развитым мозгом необходима ментальная стимуляция. В биологии это называется объектной игрой», — объяснила Карина Фоменко.

Почему именно мяч? По словам Фоменко, этот предмет идеально подходит для игры: он круглый, катится непредсказуемо и отскакивает. Для молодняка такое занятие — способ изучать мир вокруг: птицы наблюдают за скоростью и траекторией предмета, а заодно оттачивают координацию и точность ударов клювом.

Отдельно научный сотрудник остановилась на тяге ворон ко всему незнакомому. Это явление биолог назвала неофилией — любовью к новому. Первым делом птица проверяет незнакомый объект: безопасен ли он и съедобен ли. Если предмет не представляет угрозы и при этом подвижен, он вполне может стать игрушкой. Есть у поведения ворон на видео и социальная составляющая.

«То, что одна ворона отстраняла другую во время игры, объясняется иерархией в их группе и проявлением доминантного поведения», — объясняет специалист.

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