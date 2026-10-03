Боевой расчет, рукава и противогаз: в Химках школьники на практике познакомились с работой спасателей

В четверг, 1 октября, в Химках отметили День гражданской обороны. В его рамках сотрудники МЧС организовали открытый урок по пожарной безопасности для учеников гимназии № 9. Главная цель занятия — показать, насколько важны правила безопасности на практике. Школьники не только выслушали инструктаж, но и смогли ближе познакомиться с работой спасателей, сообщила администрация городского округа.

Практическая часть прошла во дворе школы. Ученики изучили автомобиль боевого расчета, рассмотрели пожарные рукава, разобрались, как подается средство для тушения, и узнали назначение каждого элемента оборудования. Спасатели наглядно показали, как правильно и безопасно пользоваться огнетушителем, и дали каждому отработать нужные действия.

Отдельное внимание уделили приемам помощи в экстренных ситуациях. Ребята также примерили экипировку пожарного и противогаз — так они смогли на собственном опыте понять особенности профессии.

Внутри здания специалисты разобрали систему безопасности школы: показали пути эвакуации и эвакуационные выходы. Спасатели перечислили ключевые правила, снижающие риск пожара: не оставлять включенными электроприборы, не пользоваться неисправными розетками, осторожно обращаться с газовой плитой, не играть с огнем. Отдельно обсудили, к каким последствиям могут привести необдуманные действия, а также важность бережного отношения к окружающей среде.

Главный посыл спасателей: предотвратить пожар легче, чем его тушить. По словам заместителя начальника отдела пожарного надзора и профилактики в Химках Василия Каменского, такие уроки помогают ребятам ответственнее относиться к вопросам безопасности.

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