Металл гнется, поликарбонат крошится: подмосковный агроном назвал способы защиты теплицы от снега

Агроном из Подмосковья Леонид Суровцев рассказал REGIONS, как не допустить того, чтобы до весны теплица превратилась в груду погнутого металла и раскрошенного поликарбоната.

Эксперт отметил, что зимой у дачников также есть ряд работ, которые невозможно игнорировать. Главная опасность для теплицы — это мокрый снег, который создает нагрузку на конструкцию и приводит к ее разрушению.

По мнению специалиста, для укрепления теплицы можно использовать несколько способов. Первый — установить внутри конструкции самодельные подпорки. Однако укреплять теплицу таким способом рекомендовано до первых серьезных снегопадов.

«Идеальный вариант — Т-образные деревянные опоры. Верхнюю перекладину нужно обмотать мягкой тканью, чтобы не повредить поликарбонат изнутри. Для стандартной шестиметровой теплицы достаточно 3-4 таких опор, установленных под самым коньком», — пояснил агроном.

Специалист назвал второй способ — регулярная очистка крыши теплицы от снега, причем вне зависимости от наличия опорных конструкций. Орудием труда станет исключительно веник или мягкая щетка с длинной ручкой. Стоит отказаться от острых предметов и инструментов. Снег отгребают от фундамента на 0,5-1 м и очищают также стены.

«Скребки, лопаты и грабли под запретом: на морозе поликарбонат становится хрупким, и любое жесткое воздействие оставит на нем царапины или может привести к трещине», — отметил Леонид Суровцев.

Эксперт отметил, что вопрос проветривания зимой вызывает дискуссии у дачников. Специалист советует в морозные дни открывать двери и окна. Тогда вредители будут уничтожены за счет промерзания почвы. В метель и оттепель двери должны быть закрыты. Для регулирования ситуации важно часто приезжать на участок. В случае отсутствия такой возможности, теплицу не проветривают.

