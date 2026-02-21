Миксер и кухонный комбайн под запретом: адвокат объяснила, за какие звуки соседи могут подать в суд

Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова рассказала ТАСС, что звук работающего в квартире миксера или кухонного комбайна может стать поводом для назначения штрафа.

Ольга Власова пояснила, шум — это любой звук, который превышает максимально допустимый уровень. Звук, который превышает установленные нормы, может стать поводом для назначения штрафа. Причина шума не имеет значение. Раздражающий соседей звук могут издавать приборы бытовой техники, которые работают громко. Например, миксер или кухонный комбайн.

«В дневное время он (допустимый уровень шума. — Прим. ред.) равен 55 дБА, а в ночное - 45 дБА (раздел VI СанПиН 2.1.2.2645-10)», — рассказала ТАСС советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова.

Эксперт отметила, что в настоящее время в России не согласован единый для всей страны закон. Соответствующий проект закона поступал на рассмотрение в Госдуму, но депутаты отклонили его. Вопрос о шуме в жилых помещениях — прерогатива каждого региона РФ. Чаще всего субъекты принимают решения, что издавать громкие звуки запрещено в ночное время и в период так называемого «тихого часа» днем.

«Если шум от миксера настолько сильный, что он превышает установленную норму, то наказать нарушителя можно, в том числе ему может грозить штраф», — сказала она.

Власова высказала мнение, что нередко проблема обостренного восприятия звуков от соседей кроется не в их поведении, а в нарушении шумоизоляции, допущенном во время ремонта.

