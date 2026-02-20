Где и как можно запускать салюты на 23 февраля в столичном регионе

На текущий момент информации о проведении салюта в Москве и области в честь Дня защитника Отечества нет. Однако обычные граждане имеют возможность отметить этот праздник по-особенному. Эксперт юридической компании Право-Сити Степан Углов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал о правилах запуска салюта 23 февраля.

Как отметил специалист, особенных правил под 23 февраля не установлено — действуют общие требования, которые применяются и в обычные дни.

«В городской среде — как в Москве, так и в Московской области — запуск салютов разрешен только в специально отведенных и оборудованных местах. Такие площадки утверждаются органами местного самоуправления, и информацию о них можно найти на официальных сайтах администраций или в открытых источниках в интернете», — пояснил он.

Если говорить о запуске за городом, в сельской местности или вне населенных пунктов, требования менее жесткие, заявил эксперт.

«Формально салют можно запускать в любом месте, но при строгом соблюдении правил пожарной безопасности. Запрещено запускать фейерверки рядом с жилыми домами, возле сухих деревьев и кустарников, около построек, автомобилей и иных легковоспламеняющихся объектов. Главный принцип — выбрать открытое и безопасное пространство, где запуск не создаст угрозу людям и имуществу», — поделился юрист.

Как уточнил эксперт, отдельных временных ограничений именно на 23 февраля также нет.

«Здесь действует закон о тишине: в Московской области запуск салютов запрещен после 22:00, в Москве — после 23:00. До этого времени запуск фейерверков допускается при соблюдении всех остальных требований. Таким образом, 23 февраля не имеет каких-то особых исключений или послаблений — нужно ориентироваться на общие правила, требования пожарной безопасности и нормы о тишине», — заключил Углов.

