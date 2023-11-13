Министр обороны США: Штаты и КНР должны поддерживать контакты для предотвращения кризиса

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал о важности поддерживания связей между США и Китаем для того, чтобы можно было не допустить выхода ситуации из-под контроля, сообщает ТАСС .

«Я думаю, очень важно иметь возможность поддерживать контакт, чтобы суметь предотвратить выход кризисов из-под контроля», - высказал мнение министр обороны США Ллойд Остин

Министр обороны США считает, что стороны должны иметь возможность общаться в любое время. Главное требование - диалог должен быть конструктивным. Переговоры должны проходить на высшем уровне. Важно, чтобы связь всегда поддерживали американские и китайские высокопоставленные военные и главы оборонных ведомств.

В среду, 15 ноября, запланирована встреча между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, которая пройдет в рамках переговоров лидеров на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Журналисты обратились с просьбой к министру обороны США, чтобы он дал комментарий относительно предстоящих контактов лидеров стран.

Ллойд Остин отметил, что не считает нужным давать объяснения, чтобы тема не превратилась в спекуляцию. Также спикер добавил, что был бы рад встрече с представителями Минобороны Китая в ближайшее время.

Ранее в Пекине высказали мнение, возможно ли доверительное отношение Китая к США.