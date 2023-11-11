Правительство Китая обеспокоилось давлением Америки на компании из КНР

Если Соединенные Штаты действительно хотят нормализовать отношения между двумя странами, то они должны это доказать делом, так считает Пекин.

Вице-премьер китайского Государственного совета Хэ Лифэн встретился и провел переговоры с главой министерства финансов США Джанет Йеллен. В ходе встречи представители КНР донесли до американских чиновников мысль, что Госдеп ведет дискредитационную политику в отношении китайского бизнеса.

«Сторона выразила свою обеспокоенность по поводу двусторонних инвестиционных ограничений США в отношении Китая, санкций и подавления китайских компаний», - так охарактеризовал Госсовет свои действия во время переговоров.

Это заявление привели РИА Новости. По мнению Китая, между двумя странами должна быть здоровая конкуренция, что повысит благосостояние всех сторон, задействованных в экономических процессах.