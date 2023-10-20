Минцифры и Минфин обсудят продление налоговых льгот для IT-компаний

Минцифры и Минфин обсудят возможность продления налоговых льгот для российских IT-компаний после следующего года. Финального решения по этому вопросу пока что нет. Соответствующее заявление сделал глава российского Минцифры Максут Шадаев, его слова передает издание РИА Новости .

В прошлом году российское правительство запустило меры для поддержки отрасли в стране. Для IT-компаний была установлена нулевая ставка налога на прибыль на срок в 2 года. Более того, работники аккредитованных организаций получили отсрочку от военного призыва и возможность получения льгот на ипотеку.

Комментируя потенциального продления нулевой ставки налога, Шадаев заявил, что финального решения еще не было принято, но ведомства будут вести обсуждения и ходатайствовать о продлении меры.