Рязань готовится к зиме: фонтаны законсервированы, тепло идет в дома

Рязань вступает в осенне-зимний период: коммунальные службы переключаются на подготовку инфраструктуры к холодам, а городские власти делают ставку на масштабное озеленение и благоустройство. Об этом сообщает издание 7info .

Глава администрации Борис Ясинский в традиционном еженедельном обращении обозначил приоритеты — отопительный сезон уже стартовал, и тепло поступает на объекты поэтапно: в первую очередь к социально значимым учреждениям, затем в жилые дома. Взаимодействие с управляющими компаниями выстроено так, чтобы график подачи теплоносителя соблюдался без срывов.

Поверх отопительной кампании город развернул активную осеннюю программу работ. С первого октября идет месячник благоустройства, первый общегородской субботник уже отработал — приведены в порядок шестнадцать локаций, от пешеходных маршрутов до скверов и уличных зеленых зон. До конца сезона запланировано еще четыре аналогичных акции, и администрация открыто приглашает горожан присоединяться. Параллельно стартовала кампания по озеленению: по пятницам на сто семидесяти территориях — среди них Воскресенский сквер, Верхний городской парк, Парк Морской славы и улица Грибоедова — высадят более двадцати тысяч деревьев и кустарников. В ассортимент вошли липа, клен, сосна, ель, барбарис, спирея, кизильник и гортензия, причем бо́льшая часть саженцев выращена в собственном городском питомнике — это повышает приживаемость растений в местном климате. Уход за новыми насаждениями обеспечат специалисты, волонтеры и управляющие компании, а найти удобную площадку для участия можно через чат-бота на платформе «Макс».

Коммунальщики тем временем уже законсервировали городские фонтаны: воду слили, оборудование демонтировали, конструкции укрыли. На фоне хозяйственных работ Ясинский подчеркнул и другой успех — Рязань пробилась в десятку финалистов всероссийского конкурса «Семейная столица России». На форуме «Город для семьи» были представлены действующие и перспективные социальные проекты, а ранее регион уже посетили федеральные эксперты с оценочным визитом. Теперь остается дождаться итогового решения жюри, и, если оно окажется благоприятным, статус семейной столицы принесет Рязани не только имиджевый, но и практический эффект — внимание к социальной инфраструктуре и новые возможности для реализации проектов, ориентированных на поддержку семей с детьми.

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