Подарок или взятка: юрист назвал стоимость подарка учителю, за которую грозит тюрьма

В преддверии профессионального праздника многие родители и ученики начинают ломать голову над тем, как правильно выразить благодарность педагогу и не пересечь тонкую грань закона. Заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью радио Sputnik напомнил, что ст. 575 Гражданского кодекса РФ прямо запрещает работникам образовательных учреждений принимать любые подарки дороже трех тысяч рублей.

По его словам, при этом закон не устанавливает минимального порога для взятки, однако уголовная ответственность за мелкое взяточничество начинается от десяти тысяч рублей. За такой проступок педагогу или родителю может грозить штраф до двухсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до одного года.

Юрист подчеркнул, что ключевым фактором в квалификации подарка является не только его цена, но и скрытый мотив. Если букет цветов или коробка конфет преподносятся от чистого сердца в честь праздника — это норма. Однако если ученик или его представитель вручает презент в расчете на будущие поблажки, хорошие оценки или особое отношение, такой жест моментально переходит в категорию незаконного вознаграждения. Чтобы не подставить учителя под удар и не превратить благодарность в коррупционный риск, Соловьев рекомендует отказаться от индивидуальных соревнований в дороговизне. Самым безопасным и этичным вариантом он считает один общий, скромный подарок от всего класса. Это снимает подозрения в корыстном умысле конкретного дарителя и избавляет педагога от необходимости оценивать стоимость каждого отдельного пакета.

Ранее сообщалось, что нельзя дарить учителям и врачам на Новый год.