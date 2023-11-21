Многодетным семьям в ЛНР направят гуманитарную помощь из Волгограда

В отделении Детского волгоградского фонда собрали партию благотворительной помощи. Вещи будут направлены в ЛНР для семей, которые считаются многодетными, сообщает novostivolgograda.ru .

Подобная помощь оказывается не в первый раз. Жителям ЛНР отправляют вещи и продукты, которые относятся к категории самых необходимых: памперсы, детское питание, канцелярские товары, одеяла, детские журналы. Ребятам передают сладости и продукты питания, которые имеют длительный срок хранения.

В этот раз адресная помощь будет направлена десяти семьям в населенный пункт Станично-Луганское. В непростой ситуации родители семей воспитывают от трех до шести детей.

«В этом году мы уже были в ЛНР с детским омбудсменом Волгоградской области, — рассказывает Председатель правления Волгоградского регионального отделения Российского детского фонда Ирина Соловьева. — Тогда мы решили постоянно поддерживать связь с региональным и республиканскими уполномоченными по правам ребенка и с руководством ЛНР, чтобы всегда быть готовыми решить возникающие гуманитарные вопросы.»

Спикер Ирина Соловьева выразила благодарность всем людям, которые помогают собирать помощь для жителей новых регионов. Она отметила, что работа в данном направлении будет продолжена.

В настоящее время в гуманитарной помощи нуждаются не только жители новых регионов, но и мирное население сектора Газа. МЧС РФ предпринимает все возможное, чтобы передавать груз в Египет, откуда его перевозят в сектор Газа. 18 ноября таким способом было доставлено 30 тонн гуманитарной помощи.