Мокрицы оккупировали теплицы: агроном рассказал, как от них эффективно избавиться без химии

В начале сентября дачники все чаще обнаруживают мокриц на своих участках. Насекомые прячутся под мульчей, досками и прямо на грядках в теплицах. Многие огородники считают их безобидными, однако при высокой численности эти существа способны повреждать молодые листья и плоды, нанося ощутимый урон урожаю. Агроном Алексей Кузнецов рассказал, как защитить грядки от непрошеных гостей, сообщил muksun.fm.

По словам специалиста, изменение поведения мокриц связано с погодными условиями. Прохладные ночи и влажная почва осенью создают комфортную среду для их размножения и активности. Днем насекомые скрываются под укрытиями, а с наступлением вечера выползают к грядкам. В первую очередь от их нашествия страдают молодые листья, нежные побеги и уже поврежденные овощи.

«Мокрицы любят сырость, поэтому теплицы становятся для них идеальным убежищем. Если их немного, то серьезной беды обычно нет. Но когда они начинают массово прятаться под мульчей и досками, растения уже стоит внимательно осмотреть», — рассказал агроном Алексей Кузнецов.

Главный признак того, что мокриц стало слишком много, — массовое скопление насекомых под досками, камнями, слоем мульчи и в сырых углах теплицы. Если мокрицы встречаются буквально при каждом осмотре грядок, откладывать меры по их устранению уже не стоит. Чем дольше тянуть, тем сложнее будет справиться с проблемой.

«Нельзя оставлять в теплице сырой картон, старые доски и толстый слой влажной мульчи. Именно такие места становятся настоящими убежищами для мокриц», — объяснил Кузнецов.

Агроном рекомендует комплексный подход, основанный на изменении условий обитания насекомых:

чаще проветривать теплицу, чтобы снизить влажность воздуха;

убирать лишние укрытия — доски, камни, старые ящики, где скапливаются мокрицы;

не оставлять на грядках подпорченные плоды, которые привлекают насекомых;

следить за уровнем влажности почвы, не допуская постоянного переувлажнения.

При соблюдении простых правил, по мнению специалиста, численность мокриц заметно снижается без необходимости тотальной обработки участка химическими препаратами. Профилактика, по мнению эксперта, в данном случае оказывается эффективнее и безопаснее для растений и почвы.

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