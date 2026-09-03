Мостовой раскрыл, как началась тренерская карьера Валерия Карпина

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал Noticias de Gipuzkoa о том, как началась тренерская карьера нынешнего главного тренера сборной страны Валерия Карпина.

Мостовой и Карпин вместе играли за «Спартак» и испанскую «Сельту». По словам Мостового, Карпин вначале не думал о тренерской карьере.

«Раньше и Карпин не собирался становиться тренером. Не хотел. Остался жить в Испании, у него все было отлично. Позвонил друг, позвал, дали денег — он согласился. У меня такого круга друзей нет», — рассказал Мостовой.

Валерий Карпин начал тренерскую карьеру в «Спартаке», причем изначально он был назначен генеральным директором клуба, а затем назначил себя главным тренером. Позже Карпин возглавлял испанскую «Мальорку», «Торпедо» (Армавир), «Ростов» и московское «Динамо». В сборной России специалист работает с лета 2021 года.

Мостовой признался, что в настоящее время они с Карпиным практически не поддерживают отношений, лишь здороваются при встрече.