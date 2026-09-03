Гараж, ГАЗель, трактор и 90 рулонов сена: масштабный пожар ликвидирован в Кемерове

В Кемерове в Рудничном районе на улице Игарской произошел крупный пожар. Как проинформировали в областном управлении МЧС, огонь охватил гаражный бокс, грузовой автомобиль, трактор и сено. По предварительным данным, причиной возгорания стала искра, сообщил VSE42.RU .

По данным издания, на месте происшествия работали 22 пожарных и пять единиц специальной техники. Пламя распространилось стремительно: площадь пожара достигла 200 квадратных метров. В результате гаражный бокс выгорел полностью, обрушилась деревянная обрешетка крыши. Огонь уничтожил грузовой автомобиль «ГАЗель», трактор и 90 рулонов сена.

По информации издания, никто из людей не пострадал. Пожарные оперативно локализовали возгорание и не допустили дальнейшего распространения огня на соседние строения. Точные причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Специалисты МЧС продолжают работу на месте происшествия.

«Предварительная причина пожара – короткое замыкание», – сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Кемерове 29 пожарных тушили завод в Кировском районе утром 1 сентября.