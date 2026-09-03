Канчельскис назвал истинную причину неудач «Локомотива»

Железнодорожники летом потеряли нескольких лидеров и после шести туров РПЛ занимают лишь 14-е место с тремя очками, не одержав в сезоне ни одной победы.

По мнению Канчельскиса, ушедших лидеров должны были заменить молодые игроки из клубной академии.

«Где хваленая академия «Локомотива»? За последние годы она дала одного игрока. А где кто-то еще? В академии играют блатные, вот и вся причина неудач. многие отдают своих детей в академии больших клубов ради статуса и престижа. А академии за деньги берут таких людей. Поэтому на выходе не появляются новые таланты», — пояснил свою точку зрения Канчельскис.

Директор академии «Локомотива» Сергей Овчинников пригласил Канчельскиса лично посетить академию, ознакомиться со стратегией развития и условиями, в которых занимаются юные футболисты, «чтобы в дальнейшем не говорить про нас никаких глупостей».

Ранее фанаты «Локомотива» жестко поговорили с главным тренером команды Михаилом Галактионовым, встретив его в аэропорту Самары.