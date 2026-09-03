В Московской области рассказали о дорожной обстановке

Утром в четверг, 3 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в направлении Москвы. В частности, пробки есть на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Можайском и Пятницком шоссе.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и не забывать про скоростной режим и безопасную дистанцию между транспортными средствами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.