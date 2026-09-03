Рентгенолаборант из Ленинского округа приобрела квартиру по «Соципотеке»

Рентгенолаборант из Ленинского округа Анастасия Байкова, которая работает в ГБУЗ МО «Видновская клиническая больница», купила квартиру благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, новая участница подала заявку, поскольку своего жилья у нее не было. Теперь она переехала в собственную квартиру, которая находится в поселке городского типа Федюково городского округа Подольск.

«Квартира у нас двухкомнатная, мне очень нравится, что она расположена в отличном месте, где рядом лес, школа и сад, магазины, хорошая транспортная доступность. При выборе жилья мне был важен уют, хотелось, приходя домой ощущать себя комфортно и безопасно. Хочу выразить благодарность всем, кто в регионе реализует такую нужную для специалистов программу», — отметила Анастасия.

Участниками программы могут стать медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.