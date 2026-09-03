Жителям Подмосковья рассказали о пожарной опасности в лесах
Комлесхоз Подмосковья рассказал о пожарной опасности в лесах
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В четверг, 3 сентября, на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Истринском и Наро-Фоминском лесничествах – I класс, в Дмитровском, Егорьевском, Звенигородском, Клинском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском - II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
В пятницу, 4 сентября, на большей части региона спрогнозировали II класс пожарной опасности, в субботу, 5 сентября, I класс.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.
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