«На счету секунды»: токсиколог предупредил дачников о смертельной ловушке в обычных погребах осенью

Главный токсиколог Кемеровской области Константин Сиворонов обратился к жителям региона с важным предупреждением. В своем телеграм-канале специалист рассказал о серьезной опасности, которая может поджидать дачников и сельских жителей в погребах во время сбора урожая и закладки овощей на хранение, сообщил VSE42.RU .

По словам врача, подобные случаи — не редкость в его практике. Ежегодно в отделение токсикологии поступают пациенты, которые по незнанию или из-за спешки пострадали при спуске в непроветренные подвальные помещения.

Главная угроза заключается в том, что углекислый газ не имеет ни цвета, ни запаха. В плохо вентилируемом погребе его концентрация может нарастать постепенно и незаметно для человека. При содержании СО₂ в воздухе на уровне 4–6 процентов начинается интоксикация: замедляется пульс, дыхание становится поверхностным и частым. При достижении 10–15 процентов наступает критическое состояние, несовместимое с жизнью.

Первые симптомы отравления трудно распознать: легкая слабость, тяжесть в ногах, нечеткость зрения. Затем состояние ухудшается стремительно — появляется головокружение, и человек теряет сознание. Часто это происходит за считанные секунды, и пострадавший не успевает позвать на помощь.

Особую опасность представляет просушка погребов с помощью дыма или открытого огня. В таких случаях в воздухе накапливается угарный газ, который смертельно опасен даже в малых концентрациях.

Чтобы избежать трагедии, Константин Сиворонов рекомендует соблюдать несколько простых, но жизненно важных правил:

обязательно проветривать погреб не менее суток перед спуском;

проверять качество воздуха с помощью зажженной свечи — если огонь гаснет, находиться в помещении нельзя;

никогда не спускаться в одиночку, обязательно использовать страховочную веревку;

при появлении первых признаков недомогания немедленно подниматься наверх;

при потере сознания у находящегося внизу человека не спускаться за ним без страховки и без вызова экстренных служб;

приобрести и установить в погребе датчики угарного и углекислого газа.

Токсиколог подчеркивает, что счет в таких ситуациях идет на секунды. Безопасность жизни зависит от правильной подготовки и строгого соблюдения элементарных правил.

Ранее сообщалось, что спасатели Подмосковья призвали жителей соблюдать правила безопасности при спуске в погреб.