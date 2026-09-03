В Истре возвели восемь домов в коттеджном поселке «Кембридж»

В городском округе Истра построили еще восемь новых малоэтажных домов блокированной застройки в коттеджном поселке «Кембридж», девелоперу ООО «Оптилэнд» выдали разрешение на их ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В общей сложности проект предполагает семь очередей строительства с полноценной инфраструктурой. Жителям доступны детский сад, творческие мастерские, детские площадки и зоны для тихого отдыха, падел-клуб. На территории также есть футбольное поле, площадки для воркаута, игры в баскетбол, хоккей и теннис, зона для бега и спортивной ходьбы, пять бульваров с ландшафтным дизайном и специальная площадка для выгула собак.

Коттеджный поселок представляет собой единый архитектурный ансамбль в стиле классического английского городка. Въездная группа здесь выполнена в виде замка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.