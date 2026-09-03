Овечкин пожелал «Динамо» победы в новом сезоне КХЛ

Фото: [ Александр Овечкин в матче за «Динамо» в 2013 году/КХЛ ]

Капитан «Вашингтон Кэпиталз», воспитанник московского «Динамо» Александр Овечкин обратился к игрокам родного клуба перед стартом сезона в КХЛ. Знаменитый нападающий записал видеокружочек со словами напутствия.

«Всем привет. Александр Овечкин. Хочу пожелать «Динамо» успехов в новом сезоне, только побед. Бейтесь до конца. Мы за вас переживаем, болеем. «Динамо», вперед! «Динамо» — чемпион!», — говорится в обращении.

Александр Овечкин, которому 17сентября исполнится 41 год, готовится к своему 22-му сезону в НХЛ. Еще до отъезда за океан Овечкин успел выиграть с «Динамо» чемпионат России, а в 2013 году во время локаута в НХЛ помог команде выиграть Кубок Гагарина.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября. «Динамо» в этот день сыграет на выезде с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Ранее трехкратный обладатель Кубка Гагарина Александр Радулов вспомнил поступок, за который ему стыдно до сих пор.