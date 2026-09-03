Жители Подмосковья подали почти 25 тыс. заявок на выдачу соцсправок

С начала 2026 года жители Подмосковья воспользовались онлайн-услугой по выдаче справок о назначенных мерах социальной поддержки порядка 25 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Комплексные услуги», а также в мобильном приложении Добродел. Она позволяет по одному заявлению оформить три вида справок: о получении (неполучении) пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки, о размере выплаченной компенсации за произведенные жилищно-коммунальные расходы. Кроме того, пользователи могут заказать справку о среднедушевом доходе семьи для получения бесплатной юридической помощи. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму.

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