Медвежий бум в Красноярске: 26 встреч за месяц, режим повышенной готовности — и новая трагедия на севере края
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елена Болотова]
С начала августа в Красноярске и пригородах фиксируют массовые выходы медведей к людям. Хищников замечали в дачных поселках, городских лесах и прямо у жилых домов, сообщил prmira.ru.
По данным издания, в связи с участившимися случаями мэр краевого центра Сергей Верещагин 2 сентября ввел режим повышенной готовности. Полиция и профильные службы усилили патрулирование, в школах и детсадах провели инструктажи, а рядом с лесными массивами и туристическими маршрутами ужесточили контроль за вывозом мусора.
Утром 3 сентября стало известно о трагедии на севере края. Две жительницы поселка Подтесово — 73 и 67 лет — 31 августа ушли за грибами и не вернулись. Волонтеры обнаружили их тела 2 сентября в лесу Енисейского округа. На телах нашли следы нападения медведя. Следователи проводят проверку, точную причину смерти должны установить судебно-медицинские экспертизы.
В городе и за городом: 26 встреч за месяц
Всего с 1 августа по 2 сентября редакция «Проспекта Мира» зафиксировала не менее 26 сообщений о медведях и их следах в Красноярске и окрестностях. Журналисты отметили все известные места на интерактивной карте. В дачных массивах хищники разоряли сараи, ломали заборы, ели яблоки и груши с деревьев, рылись в мусорных баках.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Андрей Можанов]
Медвежий маршрут по дачам и улицам
Жители сообщали о встречах в разных частях города и пригорода:
- СНТ «Сокол», «Ручеек» — зверя снимали с 1 по 13 августа;
- СНТ «Восход-2» — четыре медведя разгромили сарай и задавили домашних животных 12 августа;
- СНТ «Мебельщик» — 15–16 августа видели одного зверя, в конце месяца — уже двух;
- СНТ «Здоровье» и магазин в Маганске — встречи 16 августа;
- СНТ «Землеустроитель» — свежие следы 19 августа;
- Мининские Столбы и лыжный стадион в Ветлужанке — сообщения к 20 августа;
- СНТ «Роев Ручей» — камера снимала медведя почти ежедневно около месяца;
- СНТ «Кедровый» — несколько хищников у мусорных баков в ночь на 26 августа;
- Плодово-Ягодная — медведица с тремя медвежатами рылась в мусоре и огородах;
- СНТ «Маяк» в Удачном — медведь выломал забор 27 августа;
- лагерь «Бирюсинка» — вечерние мероприятия отменили из-за зверя;
- СНТ «Ветеран-4» — медведь сломал ограждение и съел груши 28 августа;
- дачный массив у Крючково — медведицу с медвежонком видели с 19 августа по 2 сентября;
- СНТ «Такмак» — медведь залез на крышу дома;
- Овсянка — два медведя сломали заборы в СНТ «Фокин Ручей» и «Жарки»;
- проспект Свободный — крупный медведь перебежал дорогу и ушел в Академгородок 2 сентября;
- совхоз Сибиряк на Енисейском тракте — свежие следы в тот же день.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Атака на людей: трагедия в Енисейском округе
По данным издания, на севере края случилась трагедия. Две пенсионерки из поселка Подтесово ушли за грибами 31 августа и пропали. Через два дня волонтеры нашли их тела в лесу. На телах обнаружены следы медвежьей атаки. Правоохранители проводят проверку, назначены экспертизы для установления точной причины смерти.
Почему медведи идут к людям: версии специалистов
Основная причина — нехватка естественного корма. Начальник отдела Госохотнадзора краевого Минприроды Николай Мальцев сообщил о неурожае кедрового ореха в центральных и южных районах края. Чтобы набрать жир перед зимней спячкой, хищники идут туда, где добыть пищу проще: к свалкам, огородам, пасекам и домашним животным. На севере региона к бескормице добавились лесные пожары и засушливое лето. В Енисейском округе местная ЕДДС связала миграцию медведей именно с этими факторами.
Человеческая еда закрепляет опасную привычку. Среди главных приманок:
- открытые мусорные контейнеры и свалки;
- компостные кучи;
- корм для домашних питомцев;
- пищевые отходы.
Если зверь однажды получает легкую добычу у жилья, он может вернуться и перестать держать безопасную дистанцию.
Есть и долгосрочный фактор. Заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела СФУ Александр Савченко объясняет: снижение интереса к охоте ослабляет страх зверей перед человеком. Молодые медведи при расселении чаще исследуют незнакомые территории и оказываются рядом с жильем.
При этом общая численность популяции остается стабильной. По данным ежегодного учета, в крае обитает около 26 тыс. медведей. На 27 региональных особо охраняемых природных территориях специалисты насчитали 574 медведя против 519 годом ранее — рост составил 10,6 процента.
Фото: [Медиасток.рф]
Как не стать жертвой: памятка от специалистов
Специалисты предупреждают: главное — не приближаться к зверю, не пытаться его покормить, снять крупным планом или прогнать самостоятельно.
До встречи в лесу:
- идите группой;
- заранее обозначайте себя шумом (разговаривайте, пойте, используйте колокольчик);
- избегайте густых зарослей, буреломов, медвежьих троп;
- не ходите по берегам нерестовых рек;
- избегайте прогулок в сумерках.
Если медведь вас не заметил:
- остановитесь, оцените расстояние;
- тихо уходите, когда зверь смотрит в другую сторону;
- обойдите его по широкой дуге или вернитесь тем же путем;
- продолжайте следить за животным.
Если медведь заметил вас:
- не бегите и не поворачивайтесь к нему спиной;
- говорите спокойным уверенным голосом;
- не смотрите пристально в глаза;
- медленно отступайте;
- не кричите, не бросайте предметы и не делайте резких движений.
Если зверь приближается или проявляет агрессию:
- остановитесь;
- постарайтесь выглядеть крупнее (поднимите руки или распахните куртку);
- продолжайте говорить громко и уверенно;
- медленно увеличивайте дистанцию, не поворачиваясь спиной.
Если рядом медвежата или добыча:
- сразу уходите тем же путем;
- не вставайте между медведицей и детенышами;
- не приближайтесь к тушам животных и местам с мертвой рыбой.
При защитной атаке:
- лягте на живот;
- прикройте руками голову и шею;
- не двигайтесь;
- рюкзак лучше не снимать — он защитит спину.
Если медведь настойчиво преследует как добычу:
- не притворяйтесь мертвым;
- сопротивляйтесь и используйте любые средства защиты.
Возле дома или дачи:
- зайдите в закрытое помещение;
- держите рядом детей и питомцев;
- уберите корм, урожай и пищевые отходы;
- плотно закройте мусорные контейнеры;
- о появлении зверя сразу сообщите по номеру 112, назвав точное место, время и направление, в котором он ушел.
Ранее сообщалось, что медведи начали ходить по магазинам и вейп-шопам в США.