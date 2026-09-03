С начала августа в Красноярске и пригородах фиксируют массовые выходы медведей к людям. Хищников замечали в дачных поселках, городских лесах и прямо у жилых домов, сообщил prmira.ru.

По данным издания, в связи с участившимися случаями мэр краевого центра Сергей Верещагин 2 сентября ввел режим повышенной готовности. Полиция и профильные службы усилили патрулирование, в школах и детсадах провели инструктажи, а рядом с лесными массивами и туристическими маршрутами ужесточили контроль за вывозом мусора.

Утром 3 сентября стало известно о трагедии на севере края. Две жительницы поселка Подтесово — 73 и 67 лет — 31 августа ушли за грибами и не вернулись. Волонтеры обнаружили их тела 2 сентября в лесу Енисейского округа. На телах нашли следы нападения медведя. Следователи проводят проверку, точную причину смерти должны установить судебно-медицинские экспертизы.

В городе и за городом: 26 встреч за месяц

Всего с 1 августа по 2 сентября редакция «Проспекта Мира» зафиксировала не менее 26 сообщений о медведях и их следах в Красноярске и окрестностях. Журналисты отметили все известные места на интерактивной карте. В дачных массивах хищники разоряли сараи, ломали заборы, ели яблоки и груши с деревьев, рылись в мусорных баках.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Андрей Можанов ]

Медвежий маршрут по дачам и улицам

Жители сообщали о встречах в разных частях города и пригорода:

СНТ «Сокол», «Ручеек» — зверя снимали с 1 по 13 августа;

СНТ «Восход-2» — четыре медведя разгромили сарай и задавили домашних животных 12 августа;

СНТ «Мебельщик» — 15–16 августа видели одного зверя, в конце месяца — уже двух;

СНТ «Здоровье» и магазин в Маганске — встречи 16 августа;

СНТ «Землеустроитель» — свежие следы 19 августа;

Мининские Столбы и лыжный стадион в Ветлужанке — сообщения к 20 августа;

СНТ «Роев Ручей» — камера снимала медведя почти ежедневно около месяца;

СНТ «Кедровый» — несколько хищников у мусорных баков в ночь на 26 августа;

Плодово-Ягодная — медведица с тремя медвежатами рылась в мусоре и огородах;

СНТ «Маяк» в Удачном — медведь выломал забор 27 августа;

лагерь «Бирюсинка» — вечерние мероприятия отменили из-за зверя;

СНТ «Ветеран-4» — медведь сломал ограждение и съел груши 28 августа;

дачный массив у Крючково — медведицу с медвежонком видели с 19 августа по 2 сентября;

СНТ «Такмак» — медведь залез на крышу дома;

Овсянка — два медведя сломали заборы в СНТ «Фокин Ручей» и «Жарки»;

проспект Свободный — крупный медведь перебежал дорогу и ушел в Академгородок 2 сентября;

совхоз Сибиряк на Енисейском тракте — свежие следы в тот же день.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Атака на людей: трагедия в Енисейском округе

По данным издания, на севере края случилась трагедия. Две пенсионерки из поселка Подтесово ушли за грибами 31 августа и пропали. Через два дня волонтеры нашли их тела в лесу. На телах обнаружены следы медвежьей атаки. Правоохранители проводят проверку, назначены экспертизы для установления точной причины смерти.

Почему медведи идут к людям: версии специалистов

Основная причина — нехватка естественного корма. Начальник отдела Госохотнадзора краевого Минприроды Николай Мальцев сообщил о неурожае кедрового ореха в центральных и южных районах края. Чтобы набрать жир перед зимней спячкой, хищники идут туда, где добыть пищу проще: к свалкам, огородам, пасекам и домашним животным. На севере региона к бескормице добавились лесные пожары и засушливое лето. В Енисейском округе местная ЕДДС связала миграцию медведей именно с этими факторами.

Человеческая еда закрепляет опасную привычку. Среди главных приманок:

открытые мусорные контейнеры и свалки;

компостные кучи;

корм для домашних питомцев;

пищевые отходы.

Если зверь однажды получает легкую добычу у жилья, он может вернуться и перестать держать безопасную дистанцию.

Есть и долгосрочный фактор. Заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела СФУ Александр Савченко объясняет: снижение интереса к охоте ослабляет страх зверей перед человеком. Молодые медведи при расселении чаще исследуют незнакомые территории и оказываются рядом с жильем.

При этом общая численность популяции остается стабильной. По данным ежегодного учета, в крае обитает около 26 тыс. медведей. На 27 региональных особо охраняемых природных территориях специалисты насчитали 574 медведя против 519 годом ранее — рост составил 10,6 процента.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Как не стать жертвой: памятка от специалистов

Специалисты предупреждают: главное — не приближаться к зверю, не пытаться его покормить, снять крупным планом или прогнать самостоятельно.

До встречи в лесу:

идите группой;

заранее обозначайте себя шумом (разговаривайте, пойте, используйте колокольчик);

избегайте густых зарослей, буреломов, медвежьих троп;

не ходите по берегам нерестовых рек;

избегайте прогулок в сумерках.

Если медведь вас не заметил:

остановитесь, оцените расстояние;

тихо уходите, когда зверь смотрит в другую сторону;

обойдите его по широкой дуге или вернитесь тем же путем;

продолжайте следить за животным.

Если медведь заметил вас:

не бегите и не поворачивайтесь к нему спиной;

говорите спокойным уверенным голосом;

не смотрите пристально в глаза;

медленно отступайте;

не кричите, не бросайте предметы и не делайте резких движений.

Если зверь приближается или проявляет агрессию:

остановитесь;

постарайтесь выглядеть крупнее (поднимите руки или распахните куртку);

продолжайте говорить громко и уверенно;

медленно увеличивайте дистанцию, не поворачиваясь спиной.

Если рядом медвежата или добыча:

сразу уходите тем же путем;

не вставайте между медведицей и детенышами;

не приближайтесь к тушам животных и местам с мертвой рыбой.

При защитной атаке:

лягте на живот;

прикройте руками голову и шею;

не двигайтесь;

рюкзак лучше не снимать — он защитит спину.

Если медведь настойчиво преследует как добычу:

не притворяйтесь мертвым;

сопротивляйтесь и используйте любые средства защиты.

Возле дома или дачи:

зайдите в закрытое помещение;

держите рядом детей и питомцев;

уберите корм, урожай и пищевые отходы;

плотно закройте мусорные контейнеры;

о появлении зверя сразу сообщите по номеру 112, назвав точное место, время и направление, в котором он ушел.

Ранее сообщалось, что медведи начали ходить по магазинам и вейп-шопам в США.