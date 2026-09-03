Губерниев выразил сомнение в получении нейтрального статуса всеми российскими лыжниками

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в разговоре с Metaratings.ru высказался о ситуации с допуском российских лыжников к международным соревнованиям.

Накануне Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявила о допуске россиян в нейтральном статусе. Губерниев назвал это прекрасной новостью, но подчеркнул, что остается еще много вопросов: как будет происходить получение нейтрального статуса, смогут ли россияне оформить визы для участия в соревнованиях в недружественных странах и другие.

«Не думаю, что тот же Большунов получит нейтральный статус, потому что сито отбора будет жесткое. На Олимпиаде у нас были люди в нейтральном статусе. Возможно, к ним кто-то добавится, но механизмы сложные, вряд ли команды будут полноценными», — выразил свои сомнения Губерниев.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, с какими проблемами могут столкнуться российские лыжники, даже получив нейтральный статус.