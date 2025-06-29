Москвичка стала жертвой мошенников при заказе оптовой партии китайской игрушки Лабубу

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту присвоения аферистами свыше 335 тыс. руб. при намерении москвички приобрести через интернет игрушку Лабубу, сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации агентства, москвичка обнаружила объявление в одном из телеграм-каналов. Она решила заказать сразу оптовую партию игрушек и обсудила с представителем канала стоимость и условия доставки.

Согласно договоренностям, россиянка сразу перевела 169 тыс. руб. — половину средств от общей стоимости заказа. В свою очередь представитель канала сообщил, что якобы отправил товары. В качестве доказательства он прислал скрин, подтверждающие отправку игрушек почтой. Москвичка перевела оставшуюся часть денег и стала ожидать посылку. Однако продавец после получения денег сразу перестал выходить на связь.

«Игрушки женщине так и не пришли», — сказал собеседник агентства.

По данным издания, женщина обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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