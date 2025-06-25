В Союзе потребителей РФ назвали причины передачи маркетплейсами данных пользователей силовикам

В России утверждены новые правила для маркетплейсов по взаимодействию с правоохранительными органами в целях поиска мошенников. По словам председателя Союза потребителей РФ Алексея Койтова, регламент четко определяет порядок передачи данных силовикам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он пояснил, что по официальному запросу маркетплейсы обязаны в течение 24 часов предоставить информацию о конкретном клиенте (пользователе или продавце) и его покупках. При этом запрещена массовая выгрузка данных всех пользователей. Указанные меры направлены в первую очередь против недобросовестных продавцов (контрагентов платформ, включая ПВЗ), легализующих контрафакт, а не против рядовых покупателей.

По мнению правозащитника, это создает более эффективный механизм для борьбы с киберпреступностью, связанной с онлайн-торговлей, и защищает законопослушных покупателей. Однако текущие защитные механизмы маркетплейсов, хотя и существуют, не используют весь потенциал — в частности, возможности ИИ для предотвращения мошенничеств, а не только реакции на них.

Он резюмировал, что новые правила ужесточают контроль за нелегальными продавцами при защите данных пользователей, но необходимо более активное применение маркетплейсами превентивных технологий, таких как искусственный интеллект, для блокировки мошеннических схем на опережение.

Ранее сообщалось, что в России задержали обеспечивавших работу маркетплейса по продаже наркотиков в даркнете.