Муфтий призвал к сдержанности: уфимцы поддержали совет избегать публичных намазов

По информации издания, глава Центрального духовного управления мусульман в четверг, 5 февраля, напомнил, что публичные намазы в общественных местах не нарушают законодательство РФ. Однако он призвал верующих уважать права других граждан.

По данным издания, жители Уфы высказались в поддержку муфтия. Так, предприниматель Рамиль рассказал, что в городе есть большое количество мечетей и молельных комнат, куда могут приходить верующие. Горожанин уверен, что вера — дело глубоко личное.

«Совершать намаз посреди тротуара, когда люди спешат по делам, — это неуважение и к городу, и к самой религии», — делится мнением Рамиль.

Преподаватель университета Алия считает позицию муфтия взвешенной и мудрой. Россиянка высказала мнение, что инициатива Таджуддина направлена на сохранение мира в многоконфессиональном российском обществе.

«Когда религиозные обряды начинают мешать обычной жизни, это рождает ненужное напряжение. Призыв к уважению и скромности — это и есть настоящая духовность», — отметила Алия.

По информации издания, намаз представляет собой глубоко личное и регулярное общение верующего со Всевышним. Во время молитвы человек полностью отрешается от мирских забот, предстает перед Аллахом, возносит к нему свои мольбы (дуа), декламирует священные аяты из Корана и совершает поклоны, что является высшим проявлением смирения и преданности.

Ранее сообщалось, что священник «Ахмата» Ладик сравнил православных и мусульман с крыльями одной птицы.