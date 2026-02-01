«Как два крыла у птицы»: священник «Ахмата» рассказал, как бойцы разных конфессий спасают друг друга

Штатный священник спецназа иерей Сергий Ладик в интервью телеканалу «Россия 24» заявил , что взаимодействие православных и мусульманских бойцов в подразделениях спецназа «Ахмат» — пример духовного единства.

Священник «Ахмата» привел аналогию, сравнив две конфессии с парой крыльев у птицы, поскольку взлет для нее становится невозможен, если отсутствует одно из них. При этом спикер особо отметил исключительную степень взаимопомощи, которая возможна при сохранении верности каждая своей религиозной традиции.

«У нас уже стало некоторым таким именем нарицательным, когда мы говорим православное крыло, мусульманское крыло. Нас это отнюдь не делит. Ведь как у птицы есть два крыла, с одним никак не взлетишь. И здесь есть беспрецедентная поддержка», – заявил иерей.

По словам священника «Ахмата», если в зоне спецоперации кто-то оказывается в ситуации, требующей помощи, ее готов оказать представитель иной конфессии. Например, мусульманин непременно поможет христианину, и в равной степени верующий православный человек придет на выручку мусульманину.

