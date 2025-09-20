На границе ДНР разместили несколько установок HIMARS: к чему готовиться региону?
РИА Новости: Украина разместила HIMARS у границы ДНР для ударов по региону
Фото: [Медиасток.рф]
Украина разместила несколько установок РСЗО HIMARS американского производства на границе с Донецкой Народной Республикой, сообщило РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
В силовых структурах проинформировали, что ВСУ намерены наносить очередные удары по региону.
«Для нанесения ударов по ДНР со стороны Днепропетровской области на границу с Донецкой народной республикой, предположительно в район населенного пункта Межевая, противником были переброшены несколько установок РСЗО HIMARS», — сказал собеседник агентства.
По информации издания, появилась неподтвержденная информация, что Украине согласовали первый пакет военной помощи Киеву. Вооружение передаст США. Его оплатили страны ЕС. Однако официально в Белом доме информацию не комментировали.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в недавнем заявлении отметил, что в первые два пакета военной помощи из США по закупке американского вооружения для Киева войдут ракеты для систем ПВО Patriot и реактивные снаряды для HIMARS. Он уточнил, что помощь оплачена странами ЕС в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).
По данным издания, в Кремле отреагировали на новости о дальнейшей поддержке Киева. Позиция Москвы неизменна — передача оружия продлевает конфликт и делает невозможным мирное урегулирование. Кроме того, возникает риск эскалации конфликта, ведь в нем принимают непосредственное участие представители масштабного военного альянса.
Ранее сообщалось, что в Саратове в результате атаки дрона поврежден жилой дом.