Поврежденный дом и один пострадавший: раскрыты детали ночной атаки на Саратов

По его данным, в результате инцидента был повреждён один из жилых домов города. Имеется информация о одном пострадавшем.

Для ликвидации последствий происшествия на месте оперативно работают сотрудники всех экстренных ведомств. Подробности инцидента выясняются.

10 августа житель Саратова показал, как выглядит обычный жилой двор после попадания в многоэтажку дрона. Видео опубликовал телеграм-канал «Энгельс 24|7».

На записи четко видны выбитые стекла, поврежденные балконы и фрагменты разрушенного беспилотника, разбросанные по двору. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще несколько — получили ранения.

