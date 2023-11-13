На Ставрополье оштрафовали коллекторов, которые психологически давили на учительницу

В Ставропольском крае оштрафовали компанию, сотрудники которой превысили полномочия во время напоминания клиенту о необходимости выплатить микрозайм, сообщает newstracker.ru .

Сумма штрафа составила 65 тысяч рублей. В УФССП напомнили, что жители обязаны жаловаться на коллекторов. Сотрудники финансовых организаций имеют право напоминать о долге (в определенное время суток и дни недели), причем только тому человеку, кто оформил займ (родственников и друзей никто не имеет право беспокоить). Если ситуация выходит из-под контроля, можно писать жалобу.

Так и поступила жительница Ставропольского края, местная учительница. Она взяла у компании деньги. Отдать в указанный срок не получилось. Коллекторы регулярно звонили ей. Угрожали, что сообщат на работе о ее задолженности. Обращали внимание, что она не имет право быть педагогом, раз не отдает долг. На женщину оказывали психологическое давление.

«Было проведено административное расследование, подтвердившее нарушение», — рассказали в региональном УФССП.

Ранее главный судебный пристав Андрей Тагаев в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал о некоторых изменениях в законодательстве и действующих мерах поддержки для жителей Московской области.