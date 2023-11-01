Главный судебный пристав Московской области рассказал о тонкостях работы, поддержке граждан и новом законе

1 ноября в России отмечается День судебного пристава. Институт принуждения к исполнению решений суда существует в России с давних времен – первые сведения о деятельности судебных приставов относятся еще к XV столетию. О том, как работает служба сегодня, какие меры поддержки существуют для граждан, и изменениях в законодательстве рассказал руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области – главный судебный пристав Андрей Тагаев.

– Когда дело касается возврата долгов, наилучшая иллюстрация результатов деятельности – это, конечно, цифры. Какие цифры характеризуют работу вашего управления?

– Наша служба нацелена на защиту и отстаивание законных интересов граждан. Поэтому стоит отметить, что по ряду категорий исполнительных документов, в том числе социально значимым, отмечается значительная положительная динамика.

Так, к примеру, доля исполнительных производств, в рамках которых реализованы права на получение алиментов, за 9 месяцев 2023 года составила 88,1%. В результате применения к должникам мер принудительного исполнения в пользу детей взыскано 1 млрд 913 млн руб., что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего же по всем категориям исполнительных производств перечислено взыскателям порядка 42 млрд руб. В среднем каждый судебный пристав области за 9 месяцев 2023 года взыскал 72 млн руб.

– Расскажите подробнее о мерах поддержки и защиты граждан в части судебного производства.

– Самой востребованной мерой поддержки является право должника на ежемесячное сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума при осуществлении принудительного исполнения решений судов и актов специально уполномоченных органов. К примеру, теперь банки не могут снимать со счета задолжавших им клиентов все деньги подчистую. При взыскании задолженности по исполнительным производствам сумма, оставшаяся на счету гражданина, должна быть не менее величины прожиточного минимума по Российской Федерации.

С начала 2023 года право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного прожиточного минимума реализовано в рамках свыше 13 тыс. поступивших заявлений.

Гражданам, являющимся должниками по исполнительным производствам, для того чтобы воспользоваться этим правом, необходимо в обязательном порядке обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, и приложить документы, подтверждающие ежемесячный доход. Заявление можно подать как лично, так и на портале госуслуг с помощью сервиса подачи ходатайств в ФССП России. Заявители могут обратиться к помощи робота Макса, указав «прожиточный минимум».

Однако хочу напомнить, что воспользоваться правом на ежемесячное сохранение прожиточного минимума смогут не все должники. Такое право не применяется по исполнительным документам о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

– В конце прошлого года произошли изменения в законодательстве, согласно которым военнослужащие имеют право на приостановку исполнительного производства.

– Да, с 29 декабря 2022 года законодатель установил, что исполнительное производство подлежит приостановлению полностью или частично в случае участия как должника-гражданина, так и индивидуального предпринимателя в боевых действиях, а также в контртеррористических операциях в составе Вооруженных сил Российской Федерации и иных воинских формирований органов государственной власти. Специальным правом на подачу заявления обладают военнослужащие, призванные на военную службу по мобилизации и заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на воинские формирования, в том числе по выполнению задач по отражению вооруженного вторжения на территорию России.

Для приостановления исполнительного производства достаточно заявления военнослужащего или его родственника в территориальный орган ФССП России и копии документа, подтверждающего заключение контракта о прохождении военной службы.

Отмечу, что с 03.05.2023 в Пункте отбора на военную службу по контракту Московской области и г. Балашиха для оказания консультативной помощи и принятия заявлений о приостановке исполнительных производств организовано ежедневное дежурство судебных приставов-исполнителей Подмосковья. За период с 03.05.2023 по настоящее время судебными приставами Подмосковья принято в работу свыше 700 заявлений о приостановлении исполнительного производства.

Фото: [ пресс-служба ГУФССП России по Московской области ]

– Как служба регулирует взаимодействие так называемых коллекторов и граждан, имеющих просроченную задолженность?

– В ГУФССП России по Московской области существует отдел государственного реестра и контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, сотрудники которого вправе осуществлять контрольно-надзорные мероприятия (инспекционный визит, выездная проверка, документарная проверка) в отношении лиц, включенных в государственный реестр.

За 9 месяцев 2023 года общая сумма штрафов за указанные нарушения, наложенных судами и должностными лицами ГУФССП России по Московской области, составила порядка 11 млн руб.

– Наших граждан частенько вводят в заблуждение мошенники. Разъясните, кто, помимо сотрудников вашей службы, и возврат каких долгов имеет право требовать с должников?

– Взыскивать долги имеют право банки, микрофинансовые организации и профессиональные взыскатели, или как их называют в народе – коллекторы. Каждая из этих организаций имеет право взыскивать определенные долги.

Так, микрофинансовые организации (МФО) могут взыскивать долги только по своим микрозаймам. Банки могут взыскивать долги по своим кредитным договорам и договорам с иными кредиторами (МФО) в рамках договора на оказание услуг по взысканию задолженности. Профессиональные взыскатели – это юридические лица, внесенные в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, могут выступать как представители кредитора – банка, МФО, так и в качестве кредитора предъявлять требования по просроченным задолженностям, выкупленным у банков или иных лиц.

При совершении любых неправомерных действий со стороны так называемых коллекторов, будь то звонки в неустановленное законом время, СМС агрессивного характера или иное, рекомендуем жителям Подмосковья обращаться в ГУФССП по Московской области.