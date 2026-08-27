Не рвать, не жечь, не мазать маслом: реабилитолог из Подмосковья рассказал, что делать при встрече с пиявкой

После купания в открытых водоемах — прудах, озерах или реках — на теле иногда можно обнаружить пиявку. Эти кольчатые черви присасываются к коже, чтобы напиться крови. Встреча с ними часто вызывает испуг и панику: многие пытаются сорвать их резким движением, что категорически запрещено. О том, как правильно удалить пиявку, чем опасен неправильный подход и какие последствия могут быть, REGIONS рассказал реабилитолог из Люберец Александр Куденко.

Чем опасен укус пиявки

По словам врача, пиявки не представляют угрозы для жизни здорового человека, но их укус способен вызвать местную реакцию, зуд, аллергию и в редких случаях — инфицирование ранки. Присосавшись, пиявка выделяет в кровь фермент гирудин, который разжижает кровь и препятствует ее свертыванию. Именно поэтому ранка после укуса может кровоточить дольше обычного. Однако при грамотном удалении последствия минимальны.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Что категорически запрещено делать при обнаружении пиявки

Врач перечисляет действия, которых следует избегать:

Не отрывайте пиявку резко. Это главное правило. При резком рывке челюсти червя могут остаться в коже, что приведет к воспалению, нагноению и длительному заживлению. Кроме того, испуганная пиявка может выплеснуть в ранку содержимое желудка, повышая риск инфицирования.

Не прижигайте пиявку. Попытки прижечь пиявку сигаретой или спичкой не только бесполезны, но и опасны: червь может впрыснуть содержимое желудка в ранку, а ожог добавит проблем.

Не поливайте пиявку маслом, керосином или другими агрессивными жидкостями. Это не только неэффективно, но и может вызвать раздражение кожи и аллергическую реакцию. Пиявка не отпустит быстрее, а только испугается и выпустит в ранку дополнительные ферменты.

Не игнорируйте ранку. Даже при правильном удалении место укуса нужно обработать антисептиком и следить за его состоянием. Если появится покраснение, отек или гной — срочно обратитесь к врачу.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Как безопасно удалить пиявку: пошаговая инструкция

Реабилитолог рекомендует простой и безопасный метод:

Нанесите на пиявку соль или мыльный раствор. Эти вещества вызывают у червя раздражение, и он самостоятельно отпускает кожу. Подойдет также уксус или сок лимона.

Дождитесь, пока пиявка отпустит сама. Обычно на это требуется 1–2 минуты. Не торопитесь и не дергайте червя.

Снимите пиявку пинцетом или пальцами в перчатках. Когда пиявка ослабила хватку, аккуратно удалите ее.

Промойте ранку чистой водой.

Обработайте ранку антисептиком — йодом, зеленкой, перекисью водорода или хлоргексидином.

Наложите стерильную повязку. Если ранка кровоточит, используйте давящую повязку. Обычно кровотечение останавливается в течение 1–2 часов.

«Соль и мыло — самые простые и безопасные способы. Они не травмируют пиявку и не вызывают ее агрессии. Просто посыпьте ее солью — и она сама отпустит кожу. Это займет минуту, но зато вы избежите осложнений», — объясняет Александр Куденко.

Что делать после удаления: уход за ранкой

После удаления пиявки важно правильно ухаживать за местом укуса:

Наблюдайте за ранкой в течение нескольких дней.

При появлении зуда используйте антигистаминные препараты.

Если ранка воспалилась, покраснела или начала гноиться — срочно обратитесь к врачу.

При появлении признаков аллергической реакции — сыпи, отека, затрудненного дыхания — немедленно вызовите скорую помощь.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать неприятных последствий и сохранить здоровье. Встреча с пиявкой — не повод для паники, а сигнал к действию по инструкции.

«Самое важное — не паниковать и не делать резких движений. Если вы удалили пиявку правильно и обработали ранку, она заживет без последствий. Но если вы оторвали пиявку резко или не обработали ранку, могут начаться проблемы. Лучше потратить минуту на правильное удаление, чем потом лечить воспаление», — подводит итог Александр Куденко.

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