«Дочка все время шептала: „Мама, мама“»: стартовал суд по делу собак, которые загрызли 9-летнюю девочку

В Зеленодольском городском суде стартовал процесс по делу, которое вызвало широкий общественный резонанс. Речь идет о трагедии, произошедшей прошлой осенью в поселке Васильево, где свора бездомных собак насмерть растерзала девятилетнюю девочку. На скамье подсудимых трое фигурантов, сообщил интернет-портал KazanFirst.

На первом заседании гособвинитель огласил детали происшествия и шокирующие подробности нападения. В материалах дела перечислены страшные травмы, полученные школьницей — собаки буквально не оставили живого места на теле ребенка. Затем слово дали матери погибшей Анастасии Закамской. Женщина, с трудом сдерживая слезы, восстановила картину того дня.

Анастасия пояснила, что всегда провожала и встречала дочь из школы. В тот роковой день она задержалась с выходом из дома всего на три минуты — младший грудной ребенок никак не успокаивался, и пришлось укачивать его. Когда малышка наконец уснула, мать накинула пальто и побежала на остановку. Подойдя ближе, она не сразу узнала собственную дочь — на голове ребенка практически не осталось волос, все было в крови. Осознание пришло мгновением позже: в луже крови лежала ее старшая дочь.

«Я звонила дочери по телефону, но трубку она уже не брала. Я вышла за калитку на улицу и увидела толпу людей. Сразу поняла, что что-то произошло», — вспоминает Анастасия.

В своем выступлении перед судом Анастасия Закамская сообщила, что агрессивные псы давно обосновались на территории их садоводческого товарищества и не раз проявляли жестокость. По словам женщины, они набрасывались на случайных прохожих, а ранее убили котенка, который жил в их доме. Глава СНТ неоднократно направлял заявки на отлов безнадзорных животных, однако реагировать на них никто не торопился.

«Я сняла с себя пальто, укрыла ее. Дочка все время шептала: „Мама, мама“. До последнего, пока не потеряла сознание, звала меня», — расплакавшись, продолжила рассказ Анастасия.

Затем слушание было отложено: суд постановил перенести заседание, поскольку несколько вызванных свидетелей не явились. Их показания будут заслушаны в ходе следующего заседания.

Ранее сообщалось, что в Омске 12-летняя девочка утонула в бассейне, пока мать отошла в сауну.