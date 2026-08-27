В подмосковном ЖК «Домодедово парк» возведут паркинг
Мособлархитектура: паркинг возведут в ЖК «Домодедово парк»
Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]
Вблизи Домодедовского шоссе в составе комплексной застройки ЖК «Домодедово парк» возведут многоуровневый паркинг со встроенными торговыми и с общественными помещениями, он будет рассчитан на 398 машино-мест, площадь семиэтажного объекта составит порядка 13 тыс. кв. м. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
«На первом этаже разместятся объекты торговли и сервиса», — сообщила министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.
Паркинг запроектирован прямоугольным в плане, акцентные фасадные детали — крупные контурные элементы, вертикальные и горизонтальные «капсулы» с закругленными краями. Акцентный желтый цвет обозначит функциональную зону въезда и выезда и создаст понятную навигацию для водителей. Вечером будет работать нейтральная архитектурная подсветка, на кровле здания запроектировано цветовое покрытие, формирующее «пятый фасад». Прилегающую территорию благоустроят, там проведут озеленение и установят малые архитектурные формы.
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