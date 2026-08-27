Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за результаты по ЕГЭ и ОГЭ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за результаты прошлого учебного года по ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам школьников. Об этом он заявил на форуме «Стратегия цифрового лидерства в образовании».

«Так получается, что все, что связано с ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, все, что касается результатов наших детей, мы можем в полной мере оценить только в августе, после сдачи и поступления в высшие учебные заведения и колледжи», — подчеркнул Воробьев.

Результаты, ощущения самих детей и их родителей доказывают, что Подмосковье находится на правильном пути и должном уровне, сказал губернатор. Однако теперь важно сделать следующих шаг и дать дополнительное развитие системе образования региона, добавил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.