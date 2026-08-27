Канадский хоккеист «Трактора» рассказал об адаптации в Сибири

Новичок челябинского «Трактора» канадский форвард Нэйтан Легаре рассказал «Спорт-Экспрессу» о своей адаптации в России.

25-летний хоккеист признался, что пока знает по-русски лишь несколько самых простых слов («спасибо», «привет»), но настроен освоить язык и получше познакомиться с русской культурой.

«Первое, что я сделал после подписания контракта с „Трактором“, — купил словарь, чтобы попытаться немного лучше выучить русские слова. Ребята тоже стараются мне помогать. Но когда они быстро разговаривают в раздевалке, я вообще ничего не понимаю. Надеюсь, по ходу сезона станет лучше», — признался Легаре.

Нэйтан Легаре несколько сезонов провел в системах «Пингвинз Пингвинз», «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Джерси Дэвилз». В первых матчах за «Трактор» канадец уже забросил пять шайб.

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