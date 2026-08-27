Многие пациенты при первых признаках недомогания сразу пытаются попасть к «своему» врачу — кардиологу, гастроэнтерологу или неврологу. Однако врачи настоятельно рекомендуют начинать с терапевта. Почему этот специалист является главным навигатором в системе здравоохранения и без него не обойтись, REGIONS объяснила врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына.

В отличие от узких специалистов, терапевт обладает самым широким медицинским кругозором. Он оценивает работу всех органов и систем в комплексе и может заподозрить заболевание, о котором пациент даже не подозревает. Один и тот же симптом, по словам Черепицыной, может указывать на совершенно разные болезни. Например, боль в груди не всегда связана с сердцем — она может быть следствием межреберной невралгии, проблем с желудком или легкими. Терапевт разбирается в этих тонкостях и направляет именно к тому врачу, который действительно нужен.

«Терапевт — это врач с наибольшим врачебным кругозором. Он не просто слушает жалобы, а анализирует всю картину и направляет к нужному специалисту. Если сразу пойти к кардиологу, можно пропустить проблему с желудком или позвоночником. Терапевт помогает не ошибиться», — говорит Светлана Черепицына.

Кроме того, терапевт помогает сэкономить время и избежать ошибочной диагностики. Узкому специалисту для постановки диагноза нужны результаты анализов и обследований. Терапевт выписывает эти направления, и на прием к кардиологу или гастроэнтерологу пациент приходит уже с готовыми результатами. Без этого врач узкой специальности все равно отправит на те же исследования, и визит будет потрачен впустую. Также терапевт предотвращает самолечение: пациенты часто сами решают, какой специалист им нужен, и ошибаются, а терапевт оценивает ситуацию объективно.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Существуют и исключения, когда направление терапевта не требуется. Если у пациента уже есть хроническое заболевание и он состоит на диспансерном наблюдении у узкого специалиста, можно записываться напрямую. Также не нужно направление к офтальмологу, отоларингологу, акушеру-гинекологу, стоматологу, психиатру-наркологу и фтизиатру. А вот кардиолог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог и пульмонолог принимают только после терапевта.

«Если у вас диабет, вы знаете своего эндокринолога и наблюдаетесь у него — идите напрямую. Но если вы впервые сталкиваетесь с симптомами, сначала нужен терапевт», — советует Светлана Черепицына.

Особенно важен терапевт для людей старше 50 лет, пояснила Черепицына. С возрастом заболеваний становится больше, они часто переплетаются и маскируются друг под друга. Терапевт видит общую картину, помогает не упустить важное, контролирует, чтобы разные врачи не назначали несовместимые лекарства, и координирует лечение.

Таким образом, визит к терапевту — это не лишний шаг, а залог правильной диагностики и эффективной терапии.

«Пожилой человек часто принимает лекарства от нескольких врачей. Терапевт следит, чтобы они не конфликтовали друг с другом. Это важная роль, о которой многие забывают», — подчеркивает Светлана Черепицына.

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