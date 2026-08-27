В Сергиево-Посадском округе осенью откроется новый детский сад

В деревне Зубачево в Сергиево-Посадском городском округе этой осенью откроется новый детский сад, рассчитанный на 280 мест. Главное управление государственного строительного надзора Московской области проверило объект и выдало заключение о соответствии проекту, вскоре его введут в эксплуатацию.

Учреждение рассчитано на детей в возрасте от полутора до семи лет, для них обустроили 12 групп, у каждой — свои игровая и обеденная зоны, спальня, раздевалка и туалетные комнаты. Площадь здания составляет 4,7 тыс. кв. м, для занятий оборудовали музыкальный и физкультурный залы. Кроме того, там есть пищеблок, постирочная с гладильной и столярная мастерская для мелкого ремонта.

Детский сад построили по региональной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

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