Жители Подмосковья подали более 8 тыс. заявок на проставление апостиля на документах ЗАГСа

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 8 тыс. заявлений на проставление апостиля на документах ЗАГСа, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Документы» — «Спецразрешения», она позволяет апостилировать официальный документ, подлежащий вывозу за пределы страны, который был выдан органами ЗАГС Московской области или пунктами регистраций актов гражданского состояния воинских частей за границей (по 1978 год включительно). Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить форму и выбрать страну на территории которой будет предоставлен документ. Оригинал документа нужно будет принести в МФЦ, выбранный при заполнении онлайн-формы заявления, или в филиал Управления ЗАГС.

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